Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB’ye çıkıştı: İki yüzlü Avrupa

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti milletvekilleri ile istişare toplantısı yaptı. İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin soruşturmanın başladığı süreçte Avrupa'yı gezdiğini anlattı. AB ülkelerinde olayın gündeme gelmesiyle diplomatik misyonlara bilgilendirme gönderdiklerini vurguladı.



TUTARSIZLIK VAR

Fidan, "Bazı Avrupa ülkeleri bu konuda bize 'biz bunu prensip olarak gündeme getiriyoruz' diyorlar. Ben de onlara diyorum, 'Fransa'da kadın bir parti lideri yolsuzluk nedeniyle hapse atıldı. Eleştirdiniz mi? Hayır. Romanya'da seçim kazanan bir adayı ikinci turdan önce yargılayıp siyasi yasak getirdiniz. Moldova'da seçilmiş bölge başkanını hapse attınız. Kınadınız mı? Hayır. Bu üç örneği verdiğimde genellikle sessiz kalıyorlar. En fazla 'evet, biraz tutarsızız' diyorlar.



Ben de bu çifte standardı vurguluyorum. Eğer sen bu davayı diğer örneklerle aynı standartta değerlendirmiyorsan, ben senin eleştirini ciddiye almam" ifadelerini kullandı. Fidan, "İmamoğlu ekibi Avrupa'yı dolaşıp yolsuzluk meselesini örtmeye çalıştı. 'Bana siyasi operasyon yapılıyor' dediler. Ben de bu algıyı kırmak için şunu söylüyorum, Bu kişi Cumhurbaşkanımızın rakibi olarak belirlediği kişi değildi. Parti onu 2023 seçimlerinde aday göstermedi. 5 yıl boyunca kendisini alternatif lider gibi sundu ama aday bile olmadı" diyerek sert çıktı.



AHLAKSIZ YÖNTEMLER

İmamoğlu ve ekibinin belediye kaynaklarını kullanarak CHP'deki şaibeli kurultayda parti liderini devirdiğini anımsatan Fidan, "Parti içinden 'bu adam artık ahlaksız yöntemlere başvuruyor' denildi ve savcılığa belgeler verildi. Yani bu kişi hakkında şikâyetçi olanlar biz değiliz, kendi partisi" diyerek olayın iç yüzünü vurguladı.

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