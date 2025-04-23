PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB'ye çıkıştı: İki yüzlü Avrupa

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti vekilleri ile toplantı yaptı. İmamoğlu ekibinin soruşturma öncesi algı operasyonu için Avrupa’yı gezdiğini anlattı. AB’yi iki yüzlülükle suçladı. “Fransa’da bir parti lideri, Romanya’da bir lider, Moldova’da bölge lideri hapse atıldı. Tepki gösterdiniz mi” diye çıkıştı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB’ye çıkıştı: İki yüzlü Avrupa

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti milletvekilleri ile istişare toplantısı yaptı. İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin soruşturmanın başladığı süreçte Avrupa'yı gezdiğini anlattı. AB ülkelerinde olayın gündeme gelmesiyle diplomatik misyonlara bilgilendirme gönderdiklerini vurguladı.

TUTARSIZLIK VAR
Fidan, "Bazı Avrupa ülkeleri bu konuda bize 'biz bunu prensip olarak gündeme getiriyoruz' diyorlar. Ben de onlara diyorum, 'Fransa'da kadın bir parti lideri yolsuzluk nedeniyle hapse atıldı. Eleştirdiniz mi? Hayır. Romanya'da seçim kazanan bir adayı ikinci turdan önce yargılayıp siyasi yasak getirdiniz. Moldova'da seçilmiş bölge başkanını hapse attınız. Kınadınız mı? Hayır. Bu üç örneği verdiğimde genellikle sessiz kalıyorlar. En fazla 'evet, biraz tutarsızız' diyorlar.

Ben de bu çifte standardı vurguluyorum. Eğer sen bu davayı diğer örneklerle aynı standartta değerlendirmiyorsan, ben senin eleştirini ciddiye almam" ifadelerini kullandı. Fidan, "İmamoğlu ekibi Avrupa'yı dolaşıp yolsuzluk meselesini örtmeye çalıştı. 'Bana siyasi operasyon yapılıyor' dediler. Ben de bu algıyı kırmak için şunu söylüyorum, Bu kişi Cumhurbaşkanımızın rakibi olarak belirlediği kişi değildi. Parti onu 2023 seçimlerinde aday göstermedi. 5 yıl boyunca kendisini alternatif lider gibi sundu ama aday bile olmadı" diyerek sert çıktı.

AHLAKSIZ YÖNTEMLER
İmamoğlu ve ekibinin belediye kaynaklarını kullanarak CHP'deki şaibeli kurultayda parti liderini devirdiğini anımsatan Fidan, "Parti içinden 'bu adam artık ahlaksız yöntemlere başvuruyor' denildi ve savcılığa belgeler verildi. Yani bu kişi hakkında şikâyetçi olanlar biz değiliz, kendi partisi" diyerek olayın iç yüzünü vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Pakistan Başbakanı Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Büyük ve cesur bir lider
Cimbom güle oynaya finalde! Konyaspor - Galatasaray: 1-5 | MAÇ SONUCU
Borsa İstanbul
Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’i kabul etti
FETÖ’cüler yabancı istihbarat servislerinin kucağında geziyor! Enes Kanter’den Ekrem Dumanlı’ya... İsim isim!
TBMM çocuk özel oturumunu 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz yönetti: Aileye sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır
Koza Altın
CHP lideri Özel’in Kanal İstanbul yalanı patladı! Bakan Kurum’dan sert tepki: İftira atıyorsun
Trump’tan Netanyahu paylaşımı! Az önce görüştüm dedi İran’ı işaret etti
Dünyanın gözü Vatikan’da! Yeni Papa kim olacak? LGBT destekçilerinden kadın rahipçilerine: Hem papa hem para krizi
Şüpheli Cemil Tugay, şaibeli Özgür Çelik! CHP kurultayında yeni ifadeler: Siyasi rüşveti hemşehri ilişkisi diye yutturmaya kalktı
Google ve Meta Daron Acemoğlu’nu da çıldırttı! Tekele karşı yüzde 50 vergi önerisi
Suriye’de sinsi planlar! PYD’den sistematik özerklik çığırtkanlığı... YPG’den ’ulusal konferans’ tiyatrosu
FETÖ fitnesi patladı! MHP lider Bahçeli’den Mümtazer Türköne’nin erken seçim yalanına tepki: Çürüklerin hevesleri boşunadır
ABD’yi karıştıran yazı! WSJ yazarı Ankara’ya düşman olan aptaldır dedi
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan’daki ilk konserine hazırlanıyor!
Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor
Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak
SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor