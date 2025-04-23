Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? 2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı

İstanbul'da meydana gelen depremler, vatandaşlarda endişeye yol açtı. Özellikle çok katlı binalarda oturanlar, yapıların depreme karşı ne kadar sağlam olduğunu merak ediyor. Bu nedenle birçok kişi, yaşadığı binada herhangi bir hasar olup olmadığını öğrenmek için hasar tespit adımlarını araştırıyor.