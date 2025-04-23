Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? 2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı

İstanbul'da meydana gelen depremler, vatandaşlarda endişeye yol açtı. Özellikle çok katlı binalarda oturanlar, yapıların depreme karşı ne kadar sağlam olduğunu merak ediyor. Bu nedenle birçok kişi, yaşadığı binada herhangi bir hasar olup olmadığını öğrenmek için hasar tespit adımlarını araştırıyor.
AA
Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?
Hasar tespiti için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden ilerliyor.
İşte adım adım başvuru süreci:
- 1- e-Devlet'e giriş yapın: www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
- 2- Arama kısmına "Hasar Tespit" yazın: Çıkan sonuçlar arasında "Afet Hasar Tespit Başvurusu" hizmetine tıklayın.
- 3- Başvuru formunu doldurun: Hasarlı olduğunu düşündüğünüz bina veya konut bilgilerini eksiksiz bir şekilde girin.
- 4- Fotoğraf ve belge yükleyin (varsa): Gözle görülen hasarın belgelenmesi için çektiğiniz fotoğrafları sisteme ekleyebilirsiniz.
- 5- Başvuruyu tamamlayın: Gerekli bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu onaylayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.
- Hasar tespiti başvurusu, e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor.
2025 E-DEVLET HASAR TESPİT BAŞVURUSU EKRANI
AA
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
Yapılan başvurunun ardından ilgili ekipler ikamet adresine ulaşarak yerinde inceleme yapıyor. Yapılan tespitler sonucunda bina; hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı veya ağır hasarlı/yıkık olarak sınıflandırılıyor. Bu değerlendirmeler, olası tahliye ya da güçlendirme kararları için önem arz ediyor.