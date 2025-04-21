Başkan Erdoğan’dan Paskalya Bayramı için tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlar'ın Paskalya Bayramı için tebrik mesajı yayınladı. Mesajda, şunları söyledi:



"Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz. Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Hristiyanlar'ın Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum."



ŞAM'DA KUTLAMA

Hristiyanlar'ın en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla Suriye'nin başkenti Şam'daki Meryem Ana Katedrali ayin düzenlendi. Ayine katılanlara Paskalya Bayramı için hazırlanan çikolata ve boyanan yumurtalar ikram edildi.

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