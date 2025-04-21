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40 bin feet'te Türk gücü! AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ, TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı ‘AKSUNGUR’, milli motor ‘TEI-PD170’ ile 40 bin feet (12.2) yüksekliğe ulaşarak irtifa rekoru kırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025
40 bin feet’te Türk gücü! AKSUNGUR’dan milli motorla irtifa rekoru

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Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayi şirketi TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru. Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor. Bu uçuşla milli motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda ASELSAN tarafından geliştirilen milli kameramız AF500'ün ve Aspilsan tarafından geliştirilen milli ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu. Milli havacılığımızın gücünü semalarda taşımaya devam edeceğiz" denildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKSUNGUR'umuz 40 bin feet yükseklik denemesiyle bir başarıya daha imza attı. Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz. Güçlü bir geleceğin teminatı olan bu başarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Gece-gündüz her türlü hava koşulunda istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevi gerçekleştirebilen AKSUNGUR, 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

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