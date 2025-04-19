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İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak: Saat açıklandı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:15 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:17
İstanbul’da metro hattında bazı duraklar kapatılacak: Saat açıklandı

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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra kapatılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan paylaşım. Metro İstanbul'dan yapılan paylaşım.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." bilgisine yer verildi.

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