İstanbul’da metro hattında bazı duraklar kapatılacak: Saat açıklandı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada İstanbul Valiliği 'nin aldığı karar nedeniyle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra kapatılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan paylaşım.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." bilgisine yer verildi.