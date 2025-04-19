Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Ayşe Barım açıklaması! Hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Ayşe Barım. (Takvim.com.tr arşiv)

Barım, Gezi olaylarıyla ilgili de sorgulandı. Çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde savcı tarafından ifadesi alındı. Barım'ın yurtdışında kaçak olan Mehmet Ali Alabora ile Gezi sürecinde irtibatlı olduğu iddiası yer aldı. Barım, sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye yollandı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Ayşe Barım, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Menajer Ayşe Barım, Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddiaya yalanlama geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00'deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor."