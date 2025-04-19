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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve CTE'den Ayşe Barım açıklaması! Hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti

Gezi eylemleri soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, "Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil." ifadelerini kullandı. Öte yandan bir açıklama da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. CTE, Emine Ayşe Barım'ın sağlık durumunun ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edildiğini, gerekli tedavilerin eksiksiz şekilde sağlandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 21:56 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 04:17
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve CTE’den Ayşe Barım açıklaması! Hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti

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ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Ayşe Barım. (Takvim.com.tr arşiv)Ayşe Barım. (Takvim.com.tr arşiv)

Barım, Gezi olaylarıyla ilgili de sorgulandı. Çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde savcı tarafından ifadesi alındı. Barım'ın yurtdışında kaçak olan Mehmet Ali Alabora ile Gezi sürecinde irtibatlı olduğu iddiası yer aldı. Barım, sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye yollandı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Ayşe Barım, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım (Takvim.com.tr)Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım (Takvim.com.tr)

HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Menajer Ayşe Barım, Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddiaya yalanlama geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00'deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor."

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım (Takvim.com.tr)Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım (Takvim.com.tr)

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

CTE'den, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan menajer Barım'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Barım'ın, 19 Nisan günü akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve dinlenmek istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istendiği ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilemediği aktarıldı.

Açıklamada, sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de Barım'ın sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır."

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