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Organize suç örgütlerine yönelik 4 ilde operasyon: 158 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik 6 operasyonda 158 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız 32 tabanca, 8 av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini kaydetti.

Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 09:16 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 09:17
Organize suç örgütlerine yönelik 4 ilde operasyon: 158 şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik 6 operasyonda 158 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya: "6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'da S.B'nin, İstanbul'da H.Y. ile yurt dışında tutuklu bulunan B.B'nin, Antalya'da A.B'nin, İzmir'de yurt dışında bulunan S.A. ile cezaevindeki U.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme (iş yeri kurşunlama), tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan, aralarında S.B, H.Y. ve A.B'nin de bulunduğu 158 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren

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