Ebru Şallı’nın evlat acısı dinmiyor: Kaybettiği oğlu Pars için yaptığı paylaşım yürek burktu!

Eski manken Ebru Şallı 'nın eski eşi Harun Tan 'la yaşadığı evlilikten doğan oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca lenfomayla savaştı. Ancak daha fazla dayanamadı. 16 Nisan 2020 yılında hayata gözlerini kapadı. Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, 5. ölüm yıl dönümünde Pars'ı İnstagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.

Şallı, 5. ölüm yıl dönümünde Pars’ı İnstagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı. (Takvim Foto Arşiv)



Pars ile fotoğraflarını sayfasında paylaşan Şallı, altına "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin Ponçiğim... Çok çok çok özledim... Melekler neden az kalıyor bu dünyada? Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın..." notunu düştü.

Şallı, 5. ölüm yıl dönümünde Pars’ı İnstagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı. (Takvim Foto Arşiv)



Ebru Şallı, Pars'ın hastalık sürecini katıldığı programda gözyaşları içinde şöyle anlatmıştı: Tanıyan Pars'tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı.