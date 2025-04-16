Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e mektup: "Birbirimize söz verdik önce barış ölümse Allah’ın emri"

HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in son ziyaretinde yaşananlara ve barış sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Selahattin Demirtaş'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)
Sözlerine, "Seni seviyoruz Sırrı abi" diyerek başlayan Demirtaş, bu süreçte Önder'e yapılan haksızlıklara tepki gösterdi.
Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder (AA)
Demirtaş paylaştığı mektupta şu ifadeleri kullandı:
SENİ SEVİYORUZ SIRRI ABİ
Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde; anaların, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar seni, yüreğini hırpalarlar, onurunla oynamaya kalkarlar.
Ama barışa sadakatle bağlanırsan geri adım atmazsın, asla vazgeçmezsin. Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir.
Son cezaevi ziyaretinde Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, doktor, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan'la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barışı konuşmanın zorluğuyla yutkunduk.