Gazze’de küçük Osama yaşam mücadelesi veriyor!

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sınır kapılarını tamamen kapatması ve saldırılarını sürdürmesi, bölgede ilaç ve gıda krizini tetikledi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Beni Suheyla beldesinde yaşayan Osama Kamal El Rakab da bu trajedinin simgelerinden biri haline geldi. Osama'nın annesi, "Oğlum daha önce 14 kilo ağırlığındaydı, şimdi ise 9,5 kiloya indi" diyerek yaşanan kıtlık nedeniyle çocuğun ihtiyaç duyduğu özel besinlere erişemediklerini söyledi.

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