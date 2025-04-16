PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Barcelona'nın yıldız Gavi İspanya Prensesi'ni reddetti!

İspanya’yı karıştıran iddia. İspanya Kralı VI Felipe’nin kızı Prenses Leonor, Barcelona’nın 20 yaşındaki yıldızı Gavi’den hoşlanıyor. Ancak ünlü futbolcu, kariyer hedefleri için bu aşka karşılık vermiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Barcelona’nın yıldız Gavi İspanya Prensesi’ni reddetti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İspanya Kralı VI Felipe'nin kızı Prenses Leonor, Barcelona'nın 20 yaşındaki yıldızı Gavi'ye aşık oldu. Hatta bu durumu öğrenen Kral VI Felipe kızı için Gavi'den imzalı forma aldı. Gavi'nin kraliyet ailesine damat gidebilmesi için futbolu bırakması gerektiği öğrenildi.

20 yaşındaki genç yıldızın ise, "Kariyer planlarım var. Şu anda aşka ayıracak zamanım yok" diyerek bu aşk söylentilerini rafa kaldırdı. Barcelona'daki arkadaşları Gavi'ye çıkan iddialar nedeniyle 'Küçük Prens' dedi. Gavi'nin bu duruma tepki gösterdiği de öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! 8 saatlik ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
Ünlü iş insanı İnan Kıraç’a Adli Tıp’ta sorulan sorular ortaya çıktı: Cevapları şoke etti!
Türk Telekom
Güneş açtı zirai don tehlikesi bitmedi! Meteoroloji’den o illere uyarı: Kar yağışı devam edecek mi? 16 Nisan hava durumu
Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak?
Özel hastanede korkunç ’yumurtalık’ ticareti! Doktorun ifadesi ortaya çıktı! Klinik kapı duvar
Kuruluş Osman
Başkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi verdi: 25 bin öğretmen atanacak
İstanbul-Paris transfer hattı! Osimhen’in yerine o iki isim düşünülüyor
Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! Pavyonda delege avı iddiası | CHP Erzurum’a ulaştık: Ulaşım için bir şey verildi itirafı
Firari FETÖ’cü Savaş Genç’ten CHP’ye kaos aklı! Bir de televizyon kanalı... Tüm FETÖ’cüler MC’de toplandı
CHP’nin şaibeli kurultayında Bitlis delegesi Özgür Karabat’ı ifşaladı: Kargo poşetinde para, market kartları
Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran’dan savunma mesajı!
CHP’nin şaibeli kurultay soruşturması! 86 kişinin ifadesi alınıyor: Ekrem İmamoğlu da listede
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Şehit Nurettin Tokyürek’in vasiyeti yerine getirildi köyünde toprağa verildi
CHP’li Fidan Gül’e ihaleye fesat gözaltısı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıktı: Beylikdüzü’nden Beykoz’a aşk ve yolsuzluk sarmalı
Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Damadıyla kaçan kaynanadan pes dedirten savunma! Ahlaksızlara gözaltı
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı