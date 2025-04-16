Barcelona’nın yıldız Gavi İspanya Prensesi’ni reddetti!

İspanya Kralı VI Felipe'nin kızı Prenses Leonor, Barcelona'nın 20 yaşındaki yıldızı Gavi'ye aşık oldu. Hatta bu durumu öğrenen Kral VI Felipe kızı için Gavi'den imzalı forma aldı. Gavi'nin kraliyet ailesine damat gidebilmesi için futbolu bırakması gerektiği öğrenildi.



20 yaşındaki genç yıldızın ise, "Kariyer planlarım var. Şu anda aşka ayıracak zamanım yok" diyerek bu aşk söylentilerini rafa kaldırdı. Barcelona'daki arkadaşları Gavi'ye çıkan iddialar nedeniyle 'Küçük Prens' dedi. Gavi'nin bu duruma tepki gösterdiği de öğrenildi.

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