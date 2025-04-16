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Bakan Yerlikaya 13 milyarlık dev operasyonu duyurdu!

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Orkinos-Bulut' operasyonunu duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Bakan Yerlikaya 13 milyarlık dev operasyonu duyurdu!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yapılan operasyonu duyurdu.

Yerlikaya, "Operasyonumuzun adı; 'Orkinos-Bulut'. 20 ilimiz; Avrupa Polis Teşkilatı, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirdik" dedi.

21 TON UYUŞTURUCU MADDE'
Bakan Yerlikaya, "Hedef şahıslar, ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumluydular. 10'u kırmızı bültenle aranıyordu" diye konuştu.

Yerlikaya şöyle konuştu: "681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik yaklaşık 13 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el koyduk."

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