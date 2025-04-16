Bakan Tunç açıkladı: "CHP'ye kayyum atanacak" iddiasına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı" şeklinde sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlara ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"CHP'YE KAYYUM ATANACAK" İDDİASINA SORUŞTURMA

Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.