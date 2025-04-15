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CHP'li belediye işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklar çöpten geçilmedi!

CHP’li Çankaya Belediyesi, temizlik işçilerinin ikramiyesini ödemedi. Bunun üzerine işçiler greve gitti. Sokaklar çöpten geçilmedi. Vatandaş isyan etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
CHP’li belediye işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklar çöpten geçilmedi!

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Ankara Çankaya'da Genel İş Sendikası bünyesindeki Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, ikramiyelerinin zamanında ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlattı. Çankaya'daki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. Kaldırımlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

İBB PARAMIZI VERMİYOR
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB'den 5 milyar lira alacakları olduğunu açıkladı. Yetkililer, "Ne yakıt alacak paramız kaldı, ne de şoför maaşlarını ödeyebiliyoruz. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'un toplu taşıma sistemi durur" dedi.

CHPli Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştuCHPli Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştu
CHP'li Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştu

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