CHP’li belediye işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklar çöpten geçilmedi!

Ankara Çankaya'da Genel İş Sendikası bünyesindeki Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, ikramiyelerinin zamanında ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlattı. Çankaya'daki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. Kaldırımlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.



İBB PARAMIZI VERMİYOR

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB'den 5 milyar lira alacakları olduğunu açıkladı. Yetkililer, "Ne yakıt alacak paramız kaldı, ne de şoför maaşlarını ödeyebiliyoruz. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'un toplu taşıma sistemi durur" dedi.