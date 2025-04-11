Soykırımcı İsrail durmak bilmiyor! Gazze’ye bomba yağdırıyor: Sol kolunu kaybeden bir bebek yürek dağladı

İsrail ordusu masum sivilleri, 2 yıla yakın süredir adeta dünyayla dalga geçer gibi tek tek katletti. Kısa süreli ateşkesi de delen İsrailli katil sürüsü, yine ölüm saçmaya devam etti. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 886'ya yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 886'ya yükseldi. (Takvim Gazetesi)



Ölenlerin 20 bininin çocuk olduğu kaydedildi. Gazeteci Nahed Hajaj, bombardımanda sol kolunu kaybeden bir bebeği görüntüledi. Shuja Mahallesi'nde enkazdan kurtarılan yavru tedavi altına alınırken Vicdanlı insanlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya isyan etti: Ne zaman durakcaskın bebek katili...