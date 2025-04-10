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Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerini öven ve aileyi tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerini öven ve aileye tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 20:53 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 21:06
Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini öven ve aileyi tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerini öven ve aileye tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.

Şüpheliler yakalandı. (Takvim.com.tr)Şüpheliler yakalandı. (Takvim.com.tr)

4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım'ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık.

Şüpheliler yakalandı. (Takvim.com.tr)Şüpheliler yakalandı. (Takvim.com.tr)

Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.

Saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzinin mezarı eski haline getirildiSaldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzinin mezarı eski haline getirildi

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