SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP’li Mahmut Tanal’dan "sert tweet" gafı! ChatGPT'ye yazacağına hesabından paylaştı acziyet olarak yorumlandı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile büyük bir gafa imza attı. Tanal, ChatGPT'ye yazdırmak istediği “sert” muhalif mesajı yanlışlıkla kendi hesabından paylaştı ve kısa süre sonra apar topar sildi. Bazı kullanıcılar, bir milletvekilinin atacağı tweeti dahi ChatGPT'ye sormasını acziyet olarak yorumladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 00:25 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 00:25
CHP’li Mahmut Tanal’dan sert tweet gafı! ChatGPT’ye yazacağına hesabından paylaştı acziyet olarak yorumlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP İstanbul Milletvekili ve avukat Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile büyük bir gafa imza attı.

Mahmut Tanal. (Takvim.com.tr arşiv)Mahmut Tanal. (Takvim.com.tr arşiv)

YAPAY ZEKAYA "SERT" MUHALİF MESAJ YAZDIRMAK İSTEDİ

Tanal, bir yapay zekaya yazacağı mesajı yanlışlıkla kendi hesabında paylaştı ve ChatGPT'den kendisi yerine "sert şekilde" muhalif bir paylaşımda bulunmasını istedi.

Mahmut Tanal'ın o paylaşımı. (X)Mahmut Tanal'ın o paylaşımı. (X)

PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLDİ

"Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz, hukuk bu mu? Bunu sert bir şekilde yaz" şeklindeki isteğini fark eder fark etmez sosyal medya hesabından kaldırdı.

Mahmut Tanal. (Takvim.com.tr arşiv)Mahmut Tanal. (Takvim.com.tr arşiv)

CHP'Lİ TANAL'DAN KOMEDİ GİBİ OLAY
Atacağı tweeti ChatGPT'ye yazdırmaya çalışan Tanal, X kullanıcıları tarafından gülünç duruma düştü. Kullanıcılar, yaşanan olayı komedi olarak yorumladı. Bazı kullanıcılar, bir milletvekilinin atacağı tweeti dahi ChatGPT'ye sormasını acziyet olarak yorumladı.

Tanal'ı takip eden bir kullanıcı, tweetin ekran görüntüsünü aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Subianto ile ortak basın toplantısında açıkladı: Endonezya ile ticaret hedefi 10 milyar dolar
Terörsüz Türkiye için kritik temas! Başkan Erdoğan DEM’li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’i kabul etti: Dünden daha umutluyuz
Sustalı Ceylan
FETÖ’ye İMAŞ çalışması! İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişinden Türkiye’deki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyor
Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini öven ve aileyi tehdit eden 5 şüpheli yakalandı
Yatay geçişte durumum yok diyen İmamoğlu’nun o dönem İMAŞ’tan yüklü hissesi çıktı: TAKVİM belgesine ulaştı
Türk Telekom
Timur Soykan ve Murat Ağırel hakkında karar verildi! Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı
Bakan Fidan en kısa sürede demişti! Amerikan basını yazdı: Donald Trump’tan Türkiye ziyareti! Tarih verildi
Şenpiliç’ten ölümcül bakteri çıktı! Tarım ve Orman Bakanlığı marketlerden toplatıyor! Tüketenler ne yapmalı, Listeria bakterisi nedir?
Başkan Erdoğan’dan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya Gökbey ile özel karşılama
CANLI | Piyasalarda ralli! Trump fikrini neden bir anda değiştirdi? ABD Çin’e vergileri yüzde 145’e yükseltti
Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu! Bilal Erdoğan: İmam hatipler dünya için önemli bir proje
Galatasaray istemedi Fenebahçe transferde bombayı patlatıyor!
Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi
Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilleri hesap veriyor: Duruşma ertelendi! Ne kadar hapis isteniyor?
Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!
Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Masada hangi konular konuşuldu?
Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!