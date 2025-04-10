CHP’li Mahmut Tanal’dan "sert tweet" gafı! ChatGPT'ye yazacağına hesabından paylaştı acziyet olarak yorumlandı

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CHP İstanbul Milletvekili ve avukat Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile büyük bir gafa imza attı.

Mahmut Tanal. (Takvim.com.tr arşiv) YAPAY ZEKAYA "SERT" MUHALİF MESAJ YAZDIRMAK İSTEDİ Tanal, bir yapay zekaya yazacağı mesajı yanlışlıkla kendi hesabında paylaştı ve ChatGPT'den kendisi yerine "sert şekilde" muhalif bir paylaşımda bulunmasını istedi.