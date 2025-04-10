CHP’li Mahmut Tanal’dan "sert tweet" gafı! ChatGPT'ye yazacağına hesabından paylaştı acziyet olarak yorumlandı

CHP İstanbul Milletvekili ve avukat Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile büyük bir gafa imza attı.
CHP İstanbul Milletvekili ve avukat Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile büyük bir gafa imza attı.
YAPAY ZEKAYA "SERT" MUHALİF MESAJ YAZDIRMAK İSTEDİ
Tanal, bir yapay zekaya yazacağı mesajı yanlışlıkla kendi hesabında paylaştı ve ChatGPT'den kendisi yerine "sert şekilde" muhalif bir paylaşımda bulunmasını istedi.
PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLDİ
"Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz, hukuk bu mu? Bunu sert bir şekilde yaz" şeklindeki isteğini fark eder fark etmez sosyal medya hesabından kaldırdı.
CHP'Lİ TANAL'DAN KOMEDİ GİBİ OLAY
Atacağı tweeti ChatGPT'ye yazdırmaya çalışan Tanal, X kullanıcıları tarafından gülünç duruma düştü. Kullanıcılar, yaşanan olayı komedi olarak yorumladı. Bazı kullanıcılar, bir milletvekilinin atacağı tweeti dahi ChatGPT'ye sormasını acziyet olarak yorumladı.
Tanal'ı takip eden bir kullanıcı, tweetin ekran görüntüsünü aldı.