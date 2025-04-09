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Başkan Erdoğan’dan yolsuzluk açıklaması: Buzdağının görünen yüzü

Erdoğan, İl Başkanları'na seslendi. CHP'deki yolsuzluğun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söyledi. "Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir" deyip şöyle devam etti: CHP Genel Başkanı, milyarlarca lirayı aşan yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitmiştir. Devlet kurumlarına iftira atarak İstanbul'a çöreklenen suç örgütlerinin üzerini örtmeye çalışmıştır. CHP yönetimi, üstünü kapayamayacağı büyük bir yolsuzluk olduğunun farkındadır. Korkunun ecele bir faydası yoktur. Görünen köy kılavuz istemez. Adaletin tecellisine engel olamazsınız.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025
Başkan Erdoğan’dan yolsuzluk açıklaması: Buzdağının görünen yüzü

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Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: CHP marjinal örgüt gibi hareket ediyor. 3 haftadır CHP'nin faşizan yüzünü yine gördük. Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur. Boykot da, pisliklerin üstünü örtme çabasıdır.

"PANİĞİN ECELE FAYDASI YOK"
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Ramazan boyunca küstahlıkları duymazdan geldik. Ana muhalefetin çirkin söylemlerine kulak asmadık. Kalabalıklarını kabalıkla birleştirdiler.

Siyasette düşman yoktur rakip vardır. Siyasette hakarete şiddete ve küfüre yer yoktur.CHP marjinal örgüt gibi hareket ediyor. İBB'deki hırsızlığın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bağırarak yolsuzluğun üstünü örtemezsiniz. Kamuoyuna yansıyanlar buz dağının sadece görünen kısmı. CHP de yolsuzluğun farkındadır. Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. Adalet tecelli edecek, korkunun paniğin ecele faydası yok. Yargı devlet malına uzanan kirli elleri kıracak. Boykot da, pisliklerin üstünü örtme çabasıdır.

DAYAN YORGO-YETİŞ YORGO
Süklüm-püklüm batıya koşup medet umuyorlar. Seneler geçiyor CHP Genel Başkanları 'Dayan Yorgo-yetiş Yorgo' ikileminden bir türlü kurtulamıyor. CHP Genel Başkanı'nın tutumu bu millete yakışmayan küçültücü bir tutumdur. Aziz milletim darbe ve cunta dönemleri hariç bunlara geleceğini emanet etmedi. Anadolu irfanı her seferinde galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir."

HEM TAZMİNAT HEM SUÇ DUYURUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki sözleri" nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu da bildirdi.

İSRAİL NETANYAHU'DAN UTANDI
Israel Hayom gazetesi "Trump-Netanyahu zirvesi: Sıcak kucaklaşma, belirsiz vaatler" başlığını kullandı ve Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdığını ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözebileceğini iddia ettiğini yazdı.

Maariv gazetesi ise "Trump Netanyahu'yu canlı yayında utandırdı: Gerçeklik zeminine çakılan ziyaret" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi; "Netanyahu, yurtdışındaki haftasını utanç verici bir olayla sonlandırdı." Naftemporiki gazetesi konuya ilişkin haberinde "Trump Netanyahu'nun gözü önünde Erdoğan'ı övdü" başlığını kullandı.

TO Vima gazetesi ABD başkanının Netanyahu'yu 'Türkiye'ye karşı makul olmaya çağırdığını' yazdı.TIMES of Israel, "Trump Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu söylüyor" başlıklı haberinde ABD başkanının Netanyahu'ya arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirtti.

GAZZE'DE BİR TAS ÇORBA İÇİN
Filistinli çocuklar, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampındaki ücretsiz yiyecek dağıtım noktasında yemek almak için sıraya giriyor. Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşları, 2,4 milyon insanının daha fazla kıtlığa dayanamayacağı konusunda uyarıyor.

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