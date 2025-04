Bakan Fidan’dan net mesaj: ABD Netanyhu’ya ayar vermeli! Şartımız Gazze

Sayın Trump'ın liderlik özelliğiyle baktığınız zaman burada bu konuda aşırı hassas olduğunu görüyorsunuz. Burada Siyonizme sempatisi vardır, İsrailli destekler, etraftaki insanlar da gerçekten o yönde seçilmiş, atılmış insanlardır vs. Ama günün sonunda şunu da duymak istemez, ya bu da İsrail'in adamı çıktı, yani o ne derse onu yapıyor, bunu duymak istemez herhalde. Bu kadar dünyayı karşısına alan bir insan herhalde Netanyahu ile hesaplaşmaktan kaçınmayacaktır diye düşünüyorum.

ERDOĞAN-TRUMP NE ZAMAN GÖRÜŞECEK? Liderlerin irade beyan ettiği bir konu. Ne zaman ve nerede olacağını şu an konuşuyoruz. Mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşecek.

Normalleşme konusunu şöyle izah etmek lazım. Yani Suriye üzerinden Türkiye-İsrail normalleşmesini ve normalleşmemesini tanımlamak şu an itibariyle büyük ölçüde eksik bir konu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



ABD SURİYE MESELESİNİ EN BAŞTAN ELE ALIYOR

ABD'de yeni yönetim Suriye dosyası gibi konuları yeniden en baştan ele alıyor. Bu konuda onlara fırsat vermek gerekiyor. Ancak bu görüşler oluşturulurken ona göre bazı diplomatik adımların atılması gerekiyor. Bizim bunu yoğun bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Kamplar var hapishaneler var. Bence PKK'nın ne olacağı meselesi ABD'nin en son derdi. Trump yönetimi bu konuyu değerlendiriyor. Bizim de konuşmalarımız yönlendirmelerimiz temaslarımız devam ediyor.

IRAK'TA SON DURUM

Irak için beklentimiz kafa karışıklığına gidilmeden hassasiyet göstermesi gerekiyor. Sincar'ın temizlenmesi gerekiyor. Bağdat hükümeti ve Erbil'in sorumluluk alanları farklı olabiliyor. Bazıları bizimle Irak arasındaki konular. Bir de Bağdat ve Erbil arasındaki konular var.

"BEKLENTİMİZ ÖRGÜTÜN FESHİ"

Her şey kamuoyunun önünde gerçekleşiyor. Çağrı yapıldı, bu çağrıya ne cevap verileceğine bakılıyor. Biz devlet olarak biz hiçbir zaman güvenliğimizi kimsenin alacağı karara bırakmayız. Milletimiz bunu bilsin, bizim askeri faaliyetlerimiz hep bu doğrultuda devam eder. Biz elbette bu meselenini sulh ile çözülmesini isteriz ancak diğer seçeneklere de hazırlıklıyız. Türkiye içerden bir hamle yaptı, dışarından da hamle yapmaya çalışanlar olacaktır. Örgüt kendini kullandırmaya ne kadar müsade edecek bunlar ayrı okuma alanları.

Suriye hükümeti çok yeni bir hükümet. Biz iktidara geldik her şeyi halledeceğiz olmuyor gerçekler başka. Uzattığınız sürece bunu risklere açık hale getirirsiniz. Örgütün her zaman için anlaşıyor gibi gözüküp, anlaşmama, müzakereleri kendi ajandasını ilerletme olarak kullanması hafızada. Bunlar bizim sürekli şahit olduğumuz hareket tarzı. Buna yönelik tavsiyemiz Suriye'ye dikkatli olmaları, hassas ve titizlikle çalışmaları.



"İŞGAL DEVAM ETTİKÇE DİRENİŞ HAREKETİ DE DEVAM EDER"

Hamas sivil halkın çektiği sıkıntıyı gördükten sonra bir an önce ateşkesi istiyor. Biz de bu yönde tavsiyede bulunuyoruz. İnsanların açlıktan öldüğü bir ortamdayız. Hamas her türlü adımı atıyor. Netanyahu bu açmazı görüyor. Hamas orada olduğu sürece bir direniş hareketi olacak çünkü bir işgal var.

Herkesin yaptığı bir plan var. Bizim İsrail ile olan normalleşme meselemizin şartımızı ortaya koyduk bu da Filistin meselesi. Bu ABD'nin çok umrunda olmayabilir. Şu an Suudi Arabistan ile İsrail birbirini tanımıyor ama ABD her ikisi ile de iyi. ABD'nin aşırı İsrail taraftarı olup Türkiye ile ilişki geliştiremeyeceği anlamına gelmiyor. Bu evrensel kabul görmüş bir gerekçe bizim tavrımız. Bütün kürenin çözemediği bir konu varsa bu daha büyük bir krizin habercisi ve ABD bunu anlıyor.

UKRAYNA VE RUSYA MUTABIK OLMALI

Trump bazı adımlar attı. Adımlar attıkça bazı detaylarla karşılaştı. Bu konuda irade devam ettikçe olumlu sonuçlar olacaktır diye düşünüyorum. Hem Ukrayna hem Rusya savaş yorgunluğu içerisindeler. Şu an adrenalin yüksek. Kayıpların farkında değiller. Savaş durduğundan kayıplarını görecekler. Önce ateşkese ulaşılması lazım. Rusya ve Ukrayna'nın bu konuda düşünceleri var. Bunlar çok yeni başlamış tartışmalar. Savaş uzun süredir devam ediyor. Herkes birebirinin pozisyonunu yeni öğreniyor. Bu konuda en çok fikri ve tecrübesi olan biziz. Biz bunu ilgili taraflara aktarıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda çok ciddi telkinleri var.

Cumhurbaşkanımızın genel bir çerçeve ilkesi var. Her iki tarafın da mutabık kaldığı bir ateşkesin gözlemlenmesi bize bir rol düşecekse biz bir rol oynarız. Ama her iki taraf da mutabık olmalı. Belli yerlerde gözlemciyiz zaten. Burası zaten bizim mahallemiz. Buradaki barışa katkı vermeyeceğiz de neye katkı vereceğiz. Bunun altın prensibi her iki tarafın mutabık olması. Kolaya indirgeniyor. Mutabakatın içerisinde ateşkesin nasıl gözetleneceği hususu da giriyor. Tarafların mutabık olduğu konuya sizin katkı veriyor olmanızı taraflar zaten kabul edecektir.

ABD'nin Ukrayna'da aldığı tavır bir önceki rolünde savaşın sürükleyicisydi. Avrupa da onlar da ABD'nin arkasından gidiyordu. İngiltere ve Fransa ABD'nin çekilmesi ile birlikte bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Çünkü artık Trump onlar gibi düşünmüyor. Hatta Rusya ile ilişkilerini ileri götürmeye çalışıyor.

TİCARET SAVAŞLARI

Bana sorulduğu zaman eski düzen Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı ülkelere zorluk çıkarıyordu, şu an herkese çıkıyor herkes eşit diyerek latife yapıyorum. Bizim ilgili bakanlıklarımız var olan sürecin tanımlanması ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışma ve çaba halindeler. ABD'deki market finans kuruluşları var olan süreci nasıl görüyor derseniz onlar da bu değişime hazır değiller. Düzenin bozulacak olması, yenisinin daha iyi olacağına dair bir garanti olmaması endişeyi de beraberinde getiriyor. Dünya ticaretini gümrük vergileri üzerinden bir sisteme gitmesi belli ülkeler için çok iyi, belli ülkeler için çok yıkıcı olabilir. Bence Sayın Trump'ın bu konuda adım değişikliğine gidebileceğini düşünüyorum. Geri ileri adımlar değişebiliyor.

Avantaj ve dezavantaj her yere farklı yansıyacak. Ben en realist analizimizi yaptığımız zaman ben umutluyum. Biz her zaman için ne zaman geride kalıyorsunuz. Rakibiniz ileri gittiğinde geri gidiyorsunuz. Ama yanınızdaki adam ABD tarafından geride bırakılınca siz ileri geçmiş oluyorsunuz. Bu belirsizlik düzeni Avrupa'daki rakiplerinizi geriletirse, siz ilerlemiş oluyorsunuz bu denklemde.

Çin ve ABD arasındaki ticaret açığı çok büyük, bunu dengelemeye çalışıyorlar. Trump'ın yapmak istediği bu ancak Çin bunu istemiyor.

"ELEŞTRİ DEĞİL ÜLKENİN BEKASINA YAPILMIŞ BİR HAKARET"

Yıllardır bu ülkede siyasette belli bir dilin kullanıldığını görüyoruz. Çok ağır eleştiriler var, bunun bir sınırı var. Bunlar yapılıyor, ediliyor, oy için yapılıyor, yıpratmak için yapılıyor bir noktaya kadar. Ama bazı şeyler var ki bu artık ağır şekilde gayretimize dokunuyor. Yani mandacı demek. Ben bunu duyduğum zaman birden bire benim bu vatanın bağımsızlığı ve güvenliği için kendi ellerimle seçip göreve gönderip bir daha geri dönmeyen çocuklar geldi aklıma. Ben bunu taşıyamam. Bu ülke yıllardır askeriyle, istihbaratçısıyla, polisiyle, siviliyle, örgütlerin içerisindeki elemanlarıyla kimsenin görmediği, bilmediği muazzam bir savaş veriyor bu ülkeyi bağımsız tutmak için, ayakta tutmak için.

Bir manda peşinde olsaydı Cumhurbaşkanımız ne bu kadar ekonomi krizimiz olurdu, ne siyasi krizimiz olurdu. Her şey tıkır tıkır giderdi. Biz bağımsızlık peşinde olduğumuz için bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. Elhamdülillah üstesinden de geliyoruz. Kendi kendimize bunları yürütüyoruz.

Biz Amerika ile saygı içerisinde bir ilişki, karşılıklı menfaatle dayalı eşit ilişki içerisindeyiz. Bütün ülkelerle olduğumuz gibi ama bunu duymak gerçekten ağır bir konu. Bu eleştirinin ötesinde bu devletin tarihine ve bekasına yapılmış bir hakaret. Devlet olarak benim bunu taşımam mümkün değil. Bu manda lafını tarihin çöplüğünden çıkartıp bugüne taşımak başka bir psikolojinin ürünü. İktidar hırsıyla ne yaptığını bilmeyen, herhangi bir kutsalı tanımayan bir zihnin ürünü. Yani bazı konular kullanılmaz, bazı ifadeler kırmızı çizgidir. Bu ülkenin bir haysiyeti var, namusu var, şerefi var. Siz bu ülkeyle bu şekilde konuşamazsınız.

Belli sorunlarla uğraşırken hangi aracı, yani soyut aracı, somut aracı, zihin aracını, pratik araçları kullanacağınıza iyi karar vermeniz gerekiyor. Yani bütün bir savaş strateji dediğiniz konu zaten hedefe, düşmana hangi silahla ne zaman nasıl müdahale edeceğiniz, size müdahale ettiği zaman da minimum zayiatı nasıl vereceğiniz. Bütün bu strateji dediğiniz konu bunun etrafında döner. Şimdi biz ulusal rekabette yolumuza devam ederken bir takım sıkıntılar, zorluklar karşımıza çıktığı zaman, devlet yönetimi çok zor bir iş. Cumhurbaşkanımızın yıllardır büyük bir liderlik göstererek ortaya koyduğu çabayı aslında burada saatlerce, günlerce konuşsak, ben detaylı çözümlesem, hangi stratejik amaçların, hangi stratejik araçların, koordinasyon mekanizmalarının içeride ve dışarıda hesabı alan yüzlerce konuyu her bir olay için izah etsem burada haftalar yetmez buna.

Onun için devlet yönetimi, özellikle krizlerin olduğu bir yerde, büyük menfaatlerin olduğu bir yerde zor bir iştir. Mesuliyetli bir iştir, yani öyle rastgele olan bir konu değildir bu. Önemli olan istikrarı, bağımsızlığı, birliği, bütünlüğü sağlayıcı liderliği gösterebilmektir. Siz bunu yıkmaya yönelik adım atıyorsanız sizin yaptığınız bu siyaset değildir, bu başka bir şeydir.