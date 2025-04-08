Özgür Demirtaş paylaşımıyla bir anda gündeme oturdu!

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6 Nisan'da sosyal medya platformu X'te yaptığı dikkat çekici paylaşımıyla bir anda gündeme oturdu. Demirtaş, ABD'nin Çin'e yönelik ekonomik baskılarını değerlendirerek, Çin'in karşısında üç zorlu yol olduğunu savundu. Demirtaş paylaşımında, "Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan! 3 Yolları var: ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap. Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir. Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT... " ifadelerini kullandı. Ancak söz konusu yorumun, Demirtaş'tan iki gün önce, 4 Nisan'da paylaşıldığı ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar Demirtaş hakkında "fikri kopyalama" suçlamalarında bulundu. Demirtaş, daha sonra paylaşımını kaldırdı.

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