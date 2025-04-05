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İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli! Açıklama geldi: İptaller var

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Etkili olan sis İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların aksamasına neden oldu. Sis nedeni ile iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olduğu açıklandı.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 11:38
İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli! Açıklama geldi: İptaller var

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar bir süre iniş yapamadı.

Görüş mesafesinin düşmesinden dolayı iniş yapamayan ve yakıt kritiğine giren 25 uçak başta İstanbul Havalimanı olmak üzere diğer havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar sis nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. (AA)Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar sis nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. (AA)

Sisin etkisinin azalmasıyla uçuşlar normale döndü. Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya'nın yaptığı açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeni ile iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır" dedi.

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