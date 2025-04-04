Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Soysuz siyasi çarpıklık

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in 28'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı. Bahçeli, "Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem ve müstesna bir mevkii bulunmaktadır. Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır" dedi.



CHP'nin karşılık bulmayan skandal boykot çağrılarına da sert tepki gösteren Bahçeli şöyle konuştu: CHP, sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir."

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