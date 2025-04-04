Başkan Erdoğan 2028 seçimleri için hedef koydu: Teşkilatlar da Milli Yürüyüşü başlattı!

Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor. ABD ve AB'nin en vazgeçilmez ülke konumunda gördüğü Türkiye, CHP'nin skandal hamlelerine bir bir cevap veriyor. AK Parti teşkilatları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van'da koyduğu 2028 seçimlerinde yüzde 50'nin üzerinde oyla kazanma hedefi için çalışmalarına hız verdi.



Parti teşkilatları, CHP'nin milli markaları hedef aldığı provokasyonlar karşısında vatandaşın yanında yer alarak, kirli planların hepsini oyun dışına itmeye kararlı. Bu bağlamda teşkilatlar, Ramazan ayında gerçekleştirilen çalışmalarda 'Gönül Sofrası' programı ile 1 milyon vatandaşa ulaşırken, 'iftara 5 kala' programı ile de 800 bin iftariyelik dağıtımı gerçekleştirmişti. AK Parti teşkilatları, 81 ildeki çalışmalar ile vatandaşların dertlerini dinleyerek, 2028 seçimlerine hazırlıklarını sürdürecek.

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