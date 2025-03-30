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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 6!

Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu neredeyse 0'a indi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, sabah saat 09.00 itibarıyla şehir genelindeki trafik yoğunluğu yalnızca yüzde 6 seviyesinde ölçüldü.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 10:14 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 10:16
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 6!

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Ramazan Bayramı'nın ilk günü, her zaman hareketli ve kalabalık olan İstanbul'da alışılmışın dışında bir manzaraya sahne oldu.

Normalde durmaksızın akan trafikte uzun araç kuyruklarına alışık olan İstanbullular, bu kez sakin ve rahat bir güne uyandı.

Kentin ana arterlerinde neredeyse yok denecek kadar az araç bulunurken, yollar adeta bayram tatiline çıktı.

TRAFİK YÜZDE 6, İSTANBUL'DA KALANLAR RAHATLADI

Özellikle E-5 kara yolunun İncirli mevkiinde trafik akışının son derece rahat olduğu gözlemlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, sabah saat 09.00 itibarıyla şehir genelindeki trafik yoğunluğu yalnızca yüzde 6 seviyesinde ölçüldü.

Yılın büyük bölümünde sıkışıklıkla anılan megakent, bayramın ilk gününde sakinliğiyle dikkat çekerken, bu nadir görülen manzara, şehirde kalanlara trafiksiz bir İstanbul'un keyfini çıkarma fırsatı sundu.

İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

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