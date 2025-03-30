Bayramda ulaşım bedava mı? 9 günlük tatilde İETT, Marmaray, Metrobüs, vapur ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili süresince bazı otoyollar, köprüler ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen yollar bu kapsamın dışında tutulurken, belirlenen tarihlerde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz kullanılabilecek.

Ayrıca Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile İBB ve bağlı işletmelerin toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

İETT otobüslerinden Marmaray'a, Başkentray'dan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattına kadar tüm ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la yapılan yolculuklarda ücret almayacak.

İstanbul'da, 30 Mart 2025 Pazar günü gece yarısından başlayarak, 1 Nisan 2025 Salı günü gece saat 24:00'a kadar, şehirdeki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

AA

İzmir'de Bayramda İZBAN Ücretsiz mi?

İzmir'de ise, Ramazan Bayramı boyunca İZBAN hattı ücretsiz olacak. İzmirli vatandaşlar, bu hattı kullanarak ulaşımda herhangi bir ücret ödemeyecek. Diğer toplu taşıma araçları ise yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek.

Ankara'da Toplu Taşıma Bayramda Ücretsiz mi?

Ankara'da ise EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY, Ramazan Bayramı süresince tamamen ücretsiz hizmet verecek. Başkentteki bayram tatilini rahat bir şekilde geçirecek olan Ankaralılar, toplu taşıma araçlarını herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.