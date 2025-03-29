Filistin’e destek veren Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınmasına tepki yağdı: Abisinin sözleri gündemi salladı!

Gazze'ye destek verdiği için ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'e birçok ülkeden destek yağdı. Ağabey Asım Öztürk, "Bu olayın merkezinde Tel Aviv var" dedi.



DESTEK ÇIĞ GİBİ

ABD'deki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, önceki gün Gümrük Muhafaza ajanları tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alınmasına tepkiler büyüdü. Başta Türkiye olmak üzere İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden ABD'ye sert eleştiriler geldi.



Ardından 10 eyalette Rümeysa'ya destek gösterileri başladı. On binlerce kişinin katıldığı gösterilerde "Rümeysa'ya özgürlük" sloganları atıldı. Rümeysa Öztürk'ün ağabeyi Dr. Asım Öztürk, kardeşinin gözaltına alınmasında Tel Aviv'in parmağı olduğunu söyledi.



Türk Dışişleri ve Washington Büyükelçiliğimiz Rümeysa için devrede.

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