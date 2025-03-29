Emine Erdoğan’dan BM’de Gazze konusunda tarihi konuşma!

Emine Erdoğan, Gazze konusunda Batı'nın sınıfta kaldığını söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.



New York'ta BM binasında Guterres'in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Guterres, Erdoğan ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Emine Erdoğan ise BM Genel Sekreteri'nin küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik kararlı duruşu ve Sıfır Atık Girişimi'ne verdiği güçlü desteğin öneminin altını çizerek, Genel Sekreter'e ve BM çalışanlarına en içten teşekkürlerini sundu. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşup sıfır atık mesajı verdi: Dünyamızın geleceğini korumak, insanlığın ortak mirasına sahip çıkmaktır. Yarınlarımız el ele verilen gayretle şekillenecek.



Dünya genelinde giderek yoğunlaşan sınamaların uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Emine Erdoğan, diğer taraftan uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan uluslararası hukukun ağır ihlalleri karşısında kötü bir sınav verdiğini kaydetti.

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