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Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı öncesi diplomasi trafiğine başladı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Erdoğan görüşmede liderlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 15:28 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 15:47
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.,

MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan görüşmede, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederken, Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

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