Uludağ’daki Korku Oteli’nden dehşet açıklamalar!

Grand KartaL'ın külleri sönmeden bir facia da Uludağ'da yaşandı. Konaklama izni iptal edilmesine rağmen müşteri alan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. milli kayakçı ve babası kurtarılamadı.



Uludağ'ın zirvesinde 2 kişinin ölümüne sebep olan otel yangınında yapılan açıklamalar vatandaşı hayrete düşürdü. Konaklama izni Ocak 2025'te iptal edilen Kervansaray Oteli'nin yönetiminin açıklamasına göre otel mart ortasına kadar açıktı.



Uludağ'ın zirvesinde 2 kişinin ölümüne sebep olan otel yangınında yapılan açıklamalar vatandaşı hayrete düşürdü. Konaklama izni Ocak 2025'te iptal edilen Kervansaray Oteli'nin yönetiminin açıklamasına göre otel Mart ortasına kadar açıktı. Bir müşteri, "Bu otelin konaklama izni iptal edilmişse, ben Şubat ayında bu otelde iki çocuğumla birlikte üç gece nasıl konaklama yaptım peki?" diye sordu.



Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Anne Fikriye Usta ise hastaneye kaldırıldı. 5 saatlik çalışmayla tamamen söndürülen otel ile ilgili yapılan açıklamalar ise dikkatlerden kaçmadı.



Bursa Valiliği, otelin 2 Ocak 2025 tarihinde konaklama izninin iptal edildiğini açıklarken, aynı anlarda otel yönetimi açıklamasında otelin 17 Mart'ta kapatıldığı belirtildi. Bir vatandaş, "Konaklama izni iptal edilmişse, ben Şubat ayında bu otelde iki çocuğumla birlikte üç gece nasıl konaklama yaptım peki?" diye sordu.



OCAK AYININ SONUNDA 'KAPATILSIN' DEDİK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangın sırasında otelde 12 kişi bulunduğunu, bunlardan 9'unun kendi imkanlarıyla kurtulduğunu söyledi. Bozbey, "Ocak ayında bu yapıyı arkadaşlarımız denetledi. Valiliğimize, bakanlığa ve alan başkanlığına gereğinin yapılması için raporlar iletildi. Otelin kapatıldığına dair bilgiler var" dedi.



MANGAL KIVILCIMI OTELİ YAKMIŞ

Güvenlik kamerasına göre, bir grup gencin dışarda oturup pasta ve çerez yiyip çay içtiği, daha sonra köz halindeki mangalı şöminenin yanına bıraktığı belirlendi. Mangaldan sıçrayan kıvılcımın süs bitkisini tutuşturduğu ve yangının başladığı tespit edildi.

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