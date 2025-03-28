RTÜK’ten ayaklanma çağrısı yapan SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası

RTÜK (AA)
Devam eden soruşturmayla ilgili olarak yorumcuların, yargı makamları hakkında "Suç uydurmaya çalışıyorlar.", "Burnunu sürtelim bakalım nasıl oluyormuş." şeklinde sözler kullandıkları belirlendi. Bu ifadelerin, adli makamlara güveni azaltmaya ve bu makamları baskı altına almaya yönelik olduğu değerlendirildi.
YERLİ MARKALARA BOYKOT ÇAĞRISI
RTÜK izleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markalara yönelik boykot çağrısının canlı yayınlarla verildiği, hedef gösterilen markaların itibarlarının, marka değerlerinin ve ekonomiye katkılarının olumsuz etkilendiği belirtildi.
Raporda, canlı yayınların izleyicilere anlık bilgiler sunmanın yanı sıra kullanılan dilin toplumsal algıyı şekillendirme açısından büyük sorumluluk taşıdığı vurgulandı.
Özellikle toplumu birleştiren, sosyal barışı pekiştiren bir dil kullanmanın medya kuruluşlarının görevleri arasında olduğu belirtilen raporda, yayıncıların toplumu bölücü veya kutuplaştırıcı ifadelerden ve nefret söylemlerinden uzak durmasının, sorumlu yayıncılık açısından önemli olduğu ifade edildi.
Fatih Altaylı (Ekran görüntüsü)
LİSANS ALMAZLARSA ERİŞİME KAPATILACAKLAR
Üst Kurul toplantısında, YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar alındı.
Kararda, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği bildirildi.
Üst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlali nedeniyle "H Halk" ve "Tele1" logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma, "SZC" logolu yayıncıya ise 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı kaydedildi.
Benzer şekilde "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.", "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükümlerinin ihlali nedeniyle "NOW", "H Halk", "SZC" ve "Tele 1" logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası kesildi.
Akıllı TV'ye ise bir yıl içerisinde ikinci kez sağlık beyanı ile ürün satışı yaptığı için 10 gün süreyle yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.
Fondaşlar Saraçhane'den yargıyı tehdit eden CHP'lileri ekrana taşıdı. (Ekran görüntüsü)
FONDAŞLAR CHP'LİLERİN TEHDİTLERİNİ CANLI VERDİ
Bilindiği gibi İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiği 22 Mart akşamı fondaşlar provokasyonun dozunu artırmıştı. Özellikle SZC TV, Halk TV ve TELE1 Saraçhane'den aynı anda yayına başlayarak polise saldıran vandalların yerine yalan ve iftiralarla yargıyı hedef alan CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in tehditlerine yer verdi.
Devam eden yargılama sürecini hedef alan Çelik, izinsiz yapılan gösteride polisin müdahalesini bahane ederek yargıyı canlı yayında tehdit etmişti.
GEZİ BENZERİ TALEPLERLE BAĞIMSIZ YARGIYI HEDEF ALDILAR
Polisin insanları yaraladığını iddia eden Çelik, "İçeride kafası gözü patlamış 50 yaşında insanlar da var, gençler de var 60 yaşında insanlar da var. Şunu sanıyorlar biz bu kalabalığı dağıtırız sonra insanlar evine gider bakın yanılıyorlar. Çadırı oluşturduk, reviri oluşturduk, seyyar tuvaletlerimiz burada, belediye binasının giriş kapıları açık. Yaralılar var. Ekrem İmamoğlu bir an önce serbest bırakılıp görevine dönmelidir. Bakın Ekrem İmamoğlu talebimiz çok açık ve nettir, Ekrem İmamoğlu görevine dönmelidir. Bizi buradan çıkartamazlar." diyerek bağımsız yargıyı hedef aldı.