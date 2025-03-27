Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Joe Wilson'u kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakan Fidan Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'ı kabul etti. (Sosyal medya)

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson'u Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde kabul ettiği bildirildi.