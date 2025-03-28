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İBB "yolsuzluk" soruşturmasında yeni gelişme: 12 şirkete el konuldu!

İBB'ye yönelik olarak yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: 12 şirkete el konuldu!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik olarak yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda soruşturmada Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın ve Alperen Aydın isimli şüphelilere ait oldukları belirlenen BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş., Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş., 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş., Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Panoffect Medya A.Ş., Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti., MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Sim Medya A.Ş., Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. isimli şirketlere el konuldu.

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