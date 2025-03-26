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Başkan Erdoğan'dan KAAN, Ulusal Kuantum Enstitüsü ve milli çip müjdesi! CHP'ye boykot tepkisi: Milletimiz yerli markaları yem etmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Toplantısı'nda konuştu. CHP'nin boykot provokasyonuna sert tepki gösteren Erdoğan, "TOGG'u da sözde boykot listesine aldılar. Milletime havala ediyorum. Milletimiz yerli markaları 3-5 faşizana yem etmez" dedi. 2030 stratejilerini anlatan Erdoğan, dışa bağımlığın azalacağını vurguladı. Başkan Erdoğan, KAAN'da seri üretim müjdesi verdi, yerli ve milli çipin geliştirileceğini söyledi. Erdoğan Ulusal Kuantum Enstitüsü kuracaklarını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 15:28
Başkan Erdoğan’dan KAAN, Ulusal Kuantum Enstitüsü ve milli çip müjdesi! CHP’ye boykot tepkisi: Milletimiz yerli markaları yem etmez

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Toplantısı'nda Türkiye'nin 2030 stratejisini anlattı, dışa bağımlılığın azalacağını vurguladı.

KAAN'da seri üretim müjdesi veren Erdoğan, yerli ve milli çipin üretileceğini dile getirip Ulusal Kuantum Enstitüsü kuracaklarını duyurdu.

Başkan Erdoğan, CHP'nin yerli markaları ve TOGG'u hedef alan boykot kampanyasına ilişkin "Milletimiz yerli markaları 3-5 faşizana yem etmez" değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğan KAAN'da seri üretim müjdesi verdi (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan KAAN'da seri üretim müjdesi verdi (Takvim.com.tr)

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İçinde bulunduğumuz küresel konjonktür öngörülebilir ve bağımsız kalkınma modellerinin ön plana çıktığı yeni bir döneme işaret ediyor. Biz de tüm stratejilerimizi buna göre belirliyoruz.

Gelecek asrımızın nasıl olacağını belirleyecek yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı girmeyi hedefliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda hazırladığımız 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesini bu anlayışla şekillendirdik. Böylece sanayi mamullerini daha verimli ve daha rekabetçi üreten bir sanayi eko sistemine ulaşmayı ümit ediyoruz.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu (Takvim.com.tr)


Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye'yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz.

TOGG'U BOYKOT LİSTESİNE ALANLARI MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE HAVALE EDİYORUZ

Kıymetli misafirler, ülkemiz son 23 yılda kalkınmada, teknolojide, savunma sanayiinde elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke oldu. Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor. 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu (Takvim.com.tr)

DÜNYADA HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEBİLEN 11 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

Ancak ekonomiden demokrasiye, milletin tüm kazanımlarına saldıranlar eninde sonunda kaybedeceklerdir. Onlar boş beleş gündemlerle oyalanırken biz işimize bakıyoruz. Nitekim Milli Uzay Programımızda ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirdik. Yüzde 80'in üzerinde yerlilikle ürettiğimiz ilk milli haberleşme uydumuz TURKSAT 6A'yı uzaya gönderdik. Dünyada haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk.

Antarktika'ya 9, Arktik'e 4 bilimsel sefer düzenleyerek ülkemizin kutup bölgelerindeki varlığını perçinledik. Teknofest'lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık. Teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle Türkiye'nin inovasyon ekosistemini neredeyse sıfırdan kurduk. Üretim altyapısını güçlü yatırım teşvikleriyle destekledik ve birçok stratejik alan ve üründe öncü bir konuma yükseldik.

Milletimize karşı sorumluluğumuz daha büyük idealler için çalışmamızı, küresel ekonomide kalıcı bir liderlik inşa etmemizi gerektiriyor. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi işte bu büyük vizyonun bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Stratejimiz 5 amaç çerçevesinde belirlenmiş 100 strateji ve 20 makro hedef içermektedir. İlk amacımız doğrultusunda yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitesini artıracak, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Bu amaç altında tanımlanmış 27 strateji yoluyla kritik alanlarda özgün teknoloji geliştirme kapasitemizi ve bunların ölçek ekonomisine uygun yatırımlara dönüşümünü hızlandıracağız.

Sanayileşme İcra Komitesi, sağlayacağı koordinasyonla yerli ve milli ürünlerimizin kamuya tedarikinde engelleri kaldırarak bugüne kadar görülmemiş ölçüde bir yerli üretim, teknoloji hamlesine imzamızı atacağız.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu (Takvim.com.tr)

Yarı iletkenler, nükleer teknolojiler, biyo teknoloji, petrokimya gibi stratejik alanlarda kamu destek mekanizmalarıyla sahadaki etkimizi pekiştireceğiz. Otomotiv sektörünün batarya, hidrojen yakıt pili ve elektronik yakıt teknolojilerine geçişini sağlamak üzere adımlar atacağız. Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile yatırımları destekleyeceğiz.

Terminal İstanbul, Go Girişim Ofisleri, Girişim Sermayesi Fonları ve benzeri enstrümanlarla ülkemizi teknoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden biri haline getireceğiz. HIT 30 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, proje bazlı teşvikler gibi odak programlar ile yatırım taahhütlü avans kredisi gibi finansman uygulamalarını çeşitlendirecek ve yaygınlaştıracağız.

İkinci amacımız dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Bu amaç altında yer alan 15 strateji ile dijital dönüşümü sadece sanayi sektöründe değil, ekonominin genelinde hızlandıracağız. Fiber iletişim, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme altyapımızı güçlendirici adımlar atacağız. Endüstriyel robotlar ve diğer ileri imalat teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracağız. İşletmelerin dijital dönüşümüne yönelik destekleri genişleteceğiz.

İnsan kaynağımızı da dijital yetkinliklerle donatarak dönüştürecek yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye'nin dijital altyapısını daha dirençli hale getireceğiz. Navigasyon, ödeme sistemleri gibi dijital platformlarda yerli çözümler geliştireceğiz.

Strateji belgemizin üçüncü amacı yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayarak sanayi kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmaktır. Ülkemizin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ile rekabet gücünü koruyabilmesi için yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlaması şart.

Üçüncü amaç altında Avrupa Yeşil Mutabakatı ve beraberinde sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum düzeyimizi artıracak teknik ve hukuki düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Güneş enerjisi ve rüzgar türbini teknolojilerine yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Yeşil hidrojen ekosistemini harekete geçirerek karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinde yerli çözümler üreteceğiz.

Dördüncü amacımız küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmaktır. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki teknoloji şirketleri, araştırma ve test merkezleri ile entegrasyonumuza özel önem vereceğiz. Küresel değer zincirlerindeki kırılmalara karşı ihracat ve ithalatta pazar çeşitliliğini sağlayacak bu mekanizmaları da içeren tedbirler alacağız. Kritik hammadde ve minerallere erişimi güvence altına almak için uluslararası ittifaklar ve stratejik işbirlikleri tesis edeceğiz.

Basra'da El Fav ve Hazar'da Zengezur merkezli olmak üzere Asya, Ortadoğu ve Avrupa arasında kalkınma ve ticaret koridorlarını stratejik ortaklarımızla birlikte inşa edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, ülkemizin sanayileşme birikimini Türk Devletleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşarak bu ülkelerin üretim ve araştırma ekosistemlerini güçlendirip geliştirmede kılavuzluk edecek.

Stratejimizin beşinci ve son amacını da imalat sanayinin verimlilik, kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek, kriz ve şoklara karşı dayanıklılığını artırmak olarak belirledik ve bu başlıkta 22 stratejiye yer verdik. Mevcut strateji alanlarını genişleterek yeni planlı sanayi alanları oluşturacağız. Riskli bölgelerde bulunan tesislerin güvenli bölgelere taşınmasının önünü açacağız.

Yeni üretim, lojistik ve istihdam koridorları oluşturacağız. Başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere sanayi tesislerimizin ulaşım bağlantılarını çeşitlendirecek ve altyapılarını güçlendireceğiz. Afet yönetimi teknolojilerini geliştirerek afetlere dayanıklı bir ekosistem oluşturacağız.

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirecek, sanayiye ve teknoloji girişimlerine özel olarak yapılandırılmış bir bankacılık ve finansman yaklaşımının benimsenmesini sağlayacağız. Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik edecek model fabrikaların sayısını çoğaltacak, KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceğiz.

Atacağımız bu adımlarla 2024 yılında 247 milyar dolar seviyesine ulaşan imalat sanayi ihracatımızı 2030 yılında 400 milyar dolara ulaştıracağız. Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı üç katının da üzerine çıkartarak 30 milyar dolar seviyesine taşıyacağız.

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