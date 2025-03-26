Başkan Erdoğan’dan KAAN, Ulusal Kuantum Enstitüsü ve milli çip müjdesi! CHP’ye boykot tepkisi: Milletimiz yerli markaları yem etmez

Başkan Erdoğan KAAN'da seri üretim müjdesi verdi (Takvim.com.tr)



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İçinde bulunduğumuz küresel konjonktür öngörülebilir ve bağımsız kalkınma modellerinin ön plana çıktığı yeni bir döneme işaret ediyor. Biz de tüm stratejilerimizi buna göre belirliyoruz.

Gelecek asrımızın nasıl olacağını belirleyecek yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı girmeyi hedefliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda hazırladığımız 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesini bu anlayışla şekillendirdik. Böylece sanayi mamullerini daha verimli ve daha rekabetçi üreten bir sanayi eko sistemine ulaşmayı ümit ediyoruz.



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu (Takvim.com.tr)





Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye'yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz.

TOGG'U BOYKOT LİSTESİNE ALANLARI MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE HAVALE EDİYORUZ

Kıymetli misafirler, ülkemiz son 23 yılda kalkınmada, teknolojide, savunma sanayiinde elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke oldu. Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor. 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.