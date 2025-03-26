2. hayatı Alpler’deki ablasından geldi!

Muğla'da yaşayan polis Gülhanım Ayrılmaz, 5 yıl önce karaciğeriyle ilgili sorunlar yaşadı. Primer biliyer siroz (kolanjit) tanısı koyulan Ayrılmaz, yeni bir karaciğere ihtiyaç duydu. Hastalığı ortaya çıkınca abla Ayrılmaz'a ilk gönüllü verici İsviçre'nin Zürih şehrinde yaşayan, en küçük kardeş Dilek Şeker oldu.



Gülhanım Ayrılmaz nakil için hastaneye başvururken, kardeş Şeker de verici adayı olarak Zürih'ten geldi. Prof. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip kardeşten ablaya karaciğer naklini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 20 Şubat'ta gerçekleşen nakil sonrasında önce verici, ardından alıcı taburcu edildi.

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