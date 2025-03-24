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YSK'dan "CHP kurultay iptali" açıklaması!

YSK, "CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mart 2025
YSK’dan CHP kurultay iptali açıklaması!

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CHP'de tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi dün yapıldı. CHP üyesi olmayanlar "Dayanışma Sandığı"nda oy kullandı.

81 il, 973 ilçede 5 bin 960'ı üye ve 5 bin 960'ı "Dayanışma Sandığı" olmak üzere toplam 11 bin 920 sandık kuruldu. 81 ilde sandıklar CHP il ve ilçe başkanlıklarına, belediye kültür evlerine, spor salonlarına kuruldu. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'ndan, 'CHP olağanüstü kurultayı YSK tarafından iptal edildi' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca YSK'ya ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır" denildi.

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