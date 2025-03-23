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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile danışmanı Murat Ongun arasındaki maaş çelişkisi!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun’dan daha az geliri olduğunu açıkladı. Maaş çelişkisi kafaları karıştırdı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mart 2025
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile danışmanı Murat Ongun arasındaki maaş çelişkisi!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik gerçekleştirilen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelilerin alınan ifadelerinde, kafa karıştıran detaylar ortaya çıktı.

İBB iştiraklerinin düzenlediği ihalelerden suç örgütünce haksız kazançlar elde edilerek İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat'a para aktarıldığı ve mal devredildiği iddiaları gündeme geldi. Gözaltına alınan 91 kişi, dün akşam Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İfade işlemleri için 34 savcı görevlendirildi.

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TOPLAM 9 SAAT İFADE VERDİ
Yolsuzluk soruşturmasında 4 saat 15 dakika ifade veren İmamoğlu'nun, yaklaşık 600 milyar lira kamuyu zarara uğratan ihalelerle ilgili sorulara "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" diye cevap verdi. İmamoğlu, aylık gelirini "250 bin TL" olarak beyan etti.

Ancak kolundaki 1.9 milyon TL'lik saat dikkati çekti. "Para havuzu ve medya saadet zinciri" kurduğu iddia edilen Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun, aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu bildirdi. Bir belediye başkanının, kendi atadığı bir danışmandan daha az maaş alması "İBB Başkanı mı yalan söylüyor, yoksa danışmanı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Bu da İBB yönetiminin kendileriyle çeliştiklerini gösterdi. İmamoğlu, terör soruşturmasında ise 5 saat ifade verdi. Kendisine "390 terör bağlantılı kişiyle telefonda ne görüştünüz?" diye soruldu. İmamoğlu ise, "Gelen yüzlerce arama arasında bazı numaraların yer alması tesadüfidir." sözleri ile suçlamaları geçiştirmeye çalıştı.

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