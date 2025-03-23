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Ali Nuhoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ali Nuhoğlu tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Nuhoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ali Nuhoğlu, soruşturma kapsamında 40 milyon lira ile yakalanarak tutuklandı. Peki Ali Nuhoğlu kimdir ve mesleği nedir?

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 09:49 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 09:52
Ali Nuhoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ali Nuhoğlu tutuklandı mı?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Peki Ali Nuhoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ALİ NUHOĞLU TUTUKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay, Ahmet Köksal gibi isimler tutuklandı. Yurt dışı yasağıyla birlikte Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın serbest bırakıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ALİ NUHOĞLU KİMDİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan alınan Ali Nuhoğlu, 1962 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlayan Nuhoğlu, üniversite eğitimini ise Bulgaristan'da bulunan Sofya Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi alarak tamamladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nuhoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

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