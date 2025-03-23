Ali Nuhoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ali Nuhoğlu tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Peki Ali Nuhoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Peki Ali Nuhoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler.
ALİ NUHOĞLU TUTUKLANDI MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay, Ahmet Köksal gibi isimler tutuklandı. Yurt dışı yasağıyla birlikte Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın serbest bırakıldı.
ALİ NUHOĞLU KİMDİR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan alınan Ali Nuhoğlu, 1962 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.
Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlayan Nuhoğlu, üniversite eğitimini ise Bulgaristan'da bulunan Sofya Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi alarak tamamladı.