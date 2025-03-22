Yunan adalarına kapıda vize uygulaması uzatıldı: Listeye yenileri de eklenecek!

Reuters'ın haberine göre Yunanistan, Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için bir haftaya kadar sağladığı kapıda vize uygulamasının geçerlilik süresini bir yıl uzattı. Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına turistik gidiş sağlayan vize anlaşması Aralık 2023'te imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında adalara Schengen vizesiz gidilebiliyor.



İKİ YENİ ADA EKLENİYOR

Kapıda vize uygulamasının Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından Nisan 2026'ya kadar uzatılacağını açıkladı. 10 adanın bulunduğu listeye Patmos ve Semadirek adaları da eklenecek.AB Komisyonu, programın geçen yıl boyunca başarılı bir şekilde uygulanmasını memnuniyetle karşıladı ve iki ülke ilişkileri açısından olumlu bir adım olarak gördü.Uygulamanın başladığı Mart 2024'te itibaren 100 binden fazla Türk vatandaşı Yunan adalarını ziyaret etmişti.

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