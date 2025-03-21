İmamoğlu hakkında yeni iddia: Gizli yazışmaları kaçırıldı!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir sırrı daha tespit edildi. İddiaya göre Amerikalı IT uzmanı ve yazılımcıya hazırlatılan çok özel bir program, İmamoğlu'nun özel muhasebecisi B.'nin kullandığı bir laptopa yüklendi.



İmamoğlu'nun yaptığı tüm gizli para transferleri, kayıt altına alınan görüşmeler, belediye kaynaklarıyla kendisine satın aldığı tarihi eserler, laptoptaki programa işlendi. Bazı notlar ise ilgili kişilere gösterildikten sonra laptopa kaydedilip sonra imha edildi. İmamoğlu, gözaltına alınırken B'yi arayıp laptopu saklamasını söyledi. O laptopun İstanbul dışına götürüldüğü iddia edildi.

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