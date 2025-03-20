20 Mart İstanbul trafiğe kapalı yollar tam liste | Bugün hangi caddeler kapalı? Kapatılan metro durakları ve alternatif güzergahlar

(Takvim Foto Arşiv)
🚫Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
🚫Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
🚫Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
🚫Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
🚫Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
(Takvim Foto Arşiv)
🚫Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak
Alternatif Yollar
Trafiğe kapalı alanları aşmak isteyen sürücüler için önerilen alternatif güzergahlar ise şu şekilde:
✅Turgut Özal Bulvarı - Millet Caddesi
✅Atatürk Bulvarı
✅Fevzi Paşa Caddesi
✅D-100 Karayolu
(Takvim Foto Arşiv)
Toplu Taşıma Düzenlemeleri: Hangi metro durakları kapatıldı?
İstanbul'daki toplu taşıma hatlarında da önemli değişiklikler yapıldı.
19 Mart 2025 günü saat 06:00'dan itibaren aşağıdaki metro hatları ve istasyonları geçici olarak seferden kaldırıldı:
🚫M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında Emniyet-Fatih İstasyonu iptal edilecek ve tüm yolcu giriş çıkış noktaları kapatıldı.
🚫M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında Taksim İstasyonu iptal edildi ve tüm giriş çıkış noktaları seferden kaldırıldı.