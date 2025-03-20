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20 Mart İstanbul trafiğe kapalı yollar tam liste | Bugün hangi caddeler kapalı? Kapatılan metro durakları ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde şehir genelinde belirli cadde ve sokaklarda araç trafiğine kapatma uygulamaları yapılacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren özellikle merkezi bölgelerde yoğunluk yaşanmaması adına bir dizi yol kapanışı ve toplu taşıma güzergahlarında değişiklikler öngörülüyor. Peki 20 Mart Perşembe hangi yollar trafiğe kapalı? İşte merak edilen bilgiler.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 08:31 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 09:07
20 Mart İstanbul trafiğe kapalı yollar tam liste | Bugün hangi caddeler kapalı? Kapatılan metro durakları ve alternatif güzergahlar

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İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde yaptığı duyuru ile 19 Mart Çarşamba günü için bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Bu durum, Megakent'teki günlük ulaşımını araç veya toplu taşıma ile sağlayan vatandaşlar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Peki hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte 20 Mart kapalı yolların tam listesi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

20 MART HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

19 ile 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. Metro istasyonları da bu kapsamda kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre metro seferleri, ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine dönmeyecek.

(İstanbul Valiliği 19 Mart Tarihli Basın Açıklaması)(İstanbul Valiliği 19 Mart Tarihli Basın Açıklaması)

⛔19 Mart'tan İtibaren Trafiğe Kapatılan Yollar Listesi

İstanbul'da 19 Mart 2025 tarihinden itibaren aşağıdaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı;

🚫Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası)

🚫Adnan Menderes Bulvarı Yan Yolları (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi Kavşakları ile Kale Boyu Caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları Arası, iki yönlü)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
🚫Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🚫Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak

Alternatif Yollar

Trafiğe kapalı alanları aşmak isteyen sürücüler için önerilen alternatif güzergahlar ise şu şekilde:

Turgut Özal Bulvarı - Millet Caddesi

Atatürk Bulvarı

Fevzi Paşa Caddesi

D-100 Karayolu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Toplu Taşıma Düzenlemeleri: Hangi metro durakları kapatıldı?

İstanbul'daki toplu taşıma hatlarında da önemli değişiklikler yapıldı.

19 Mart 2025 günü saat 06:00'dan itibaren aşağıdaki metro hatları ve istasyonları geçici olarak seferden kaldırıldı:

🚫M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında Emniyet-Fatih İstasyonu iptal edilecek ve tüm yolcu giriş çıkış noktaları kapatıldı.

🚫M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında Taksim İstasyonu iptal edildi ve tüm giriş çıkış noktaları seferden kaldırıldı.

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