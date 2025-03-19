Google Amazon Apple gibi devlere denetim!

Teknoloji sektöründe rekabeti artırmak ve kullanıcı haklarını korumak amacıyla yeni bir yasal düzenleme yolda. Düzenleme Google, Apple, Meta ve Amazon gibi uluslararası teknoloji devlerinin yanı sıra Trendyol, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi Türkiye merkezli platformları da kapsayacak.



Yeni yasa teklifi, büyük teknoloji şirketlerinin algoritmalarını ve uygulamalarını denetim altına almayı amaçlıyor. Kurallara uymayan şirketler, yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar idari para cezasıyla karşılaşabilecek.

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