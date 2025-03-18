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Tekirdağ'da 4 katlı binada patlama!
Tekirdağ’da 4 katlı apartman dairesinde doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldiği bildirildi. Olayda, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :
18 Mart 2025 , 09:49
Güncelleme Tarihi :
18 Mart 2025 , 09:49
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