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AK Parti'den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü için bir video mesaj paylaşıldı. Paylaşımda "Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Onlar bizim için şafakta dirilenler." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 09:57
AK Parti’den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

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Partinin sosyal medya hesabından "Şafakta Dirilenler" etiketiyle paylaşılan videolu mesajda, "Çanakkale Savaşı boyunca, her günü tekbirle karşılayan ve her şafakta dirilen bir inançla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Onlar bizim için şafakta dirilenler." ifadelerine yer verildi.

AK Parti'nin 18 Mart paylaşımı (Ekran görüntüsü)AK Parti'nin 18 Mart paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Videoda, Çanakkale Savaşı esnasında cephedeki bir revirde doktorlarla yaralı askerler arasında geçen diyaloglar da yer aldı.

AK Parti'den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

AK Parti'nin 18 Mart paylaşımı (Ekran görüntüsü)AK Parti'nin 18 Mart paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Doktorların, askerlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdiği videoda, şunlar kaydedildi:

"Yusuf oğlu Ahmet müşahede, Nuri oğlu Tahsin taburcu, Abdullah oğlu Mehmet taburcu, Seyit oğlu Bayram... Taburcu olmanın anlamını hiç düşündünüz mü? Çanakkale Savaşı'nda taburcu olan Mehmetçik, evine değil taburuna geri döndü. Sağlığımıza kavuştuğumuzda evimize dönebilmemizi borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun."

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