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Kuzey Makedonya'da korkunç yangın! 59 kişi hayatını kaybetti: Yetkililer 'hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı...

Yangında yaralanan 9 kişi Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Yaralılar, Türkiye’de tedavi altına alındı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mart 2025
Kuzey Makedonya’da korkunç yangın! 59 kişi hayatını kaybetti: Yetkililer ’hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı...

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Kuzey Makedonya'nın Koçani kentinde önceki gece meydana gelen korkunç bir yangınla sarsıldı. 59 kişinin hayatını kaybettiği ve 155 kişinin yaralandığı gece kulübünün 'ruhsatsız' olduğu ortaya çıkarken, yetkililer 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması başlattı.

Yangının ardından 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan yangında ağır yaralanan 9 kişi, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Yangın sırasında canını kurtarmak isteyenler, binanın tek çıkışına yönelirken izdiham ve duman soluma nedeniyle 155 kişi yaralandı. Bunlardan 22'sinin durumunun kritik olduğu belirtildi. 250 kişilik yere 500 kişinin doldurulduğu bildirildi.

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