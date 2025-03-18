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18 Mart Salı toplu taşıma ücretsiz mi? Çanakkale Zaferi nedeniyle İETT, metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kahramanlıkları anılacak. Resmi tatillerde uygulanan toplu taşıma ücretsizliği bu özel günde de merak edilen konulardan biri oldu. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi? İşte merak edilen açıklamalar.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 08:26 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 08:26
18 Mart Salı toplu taşıma ücretsiz mi? Çanakkale Zaferi nedeniyle İETT, metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kahramanlıkları anarken birçok kişi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 18 Mart'ta toplu taşıma bedava mı? İETT, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

18 Mart Pazartesi Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

18 Mart Salı günü Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kutlanıyor. Ancak resmi tatil statüsünde olmaması nedeniyle bu günde toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak. İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları normal ücret tarifesine göre hizmet verecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çanakkale Zaferi Resmi Tatil Mi?

18 Mart, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olmasına rağmen resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle bu günde kamu kurumları açık olacak. Çalışanlar normal mesailerine devam edecekler. Resmi tatil olmaması nedeniyle toplu taşıma araçları, diğer resmi tatillerde olduğu gibi ücretsiz ya da indirimli hizmet vermeyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

18 MART'TA NE OLDU?

I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen deniz ve kara savaşıdır. Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan savaş sonucunda İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını tahliye etmiştir.

İtilaf birlikleri 19-20 Anafartalar ve Arıburnu'ndan, 9 Ocak 1916'da da Seddülbahir'den çekilmesiyle büyük yenilgiye uğramıştır.

Dünya Savaşı'nın gidişatı değişmiştir. Bu savaş Batı ülkelerinin beklentilerinin tersine gelişmelerle sonuçlanmıştır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çarlık Rusya'nın çöküşünü hızlandırmıştır. Bu savaşın sonucunda İngiltere'de yönetim değişikliği olmuştur.

Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmasını sağlamıştır.

Anzak Devletleri'nin ilk yenilgisi olmuştur.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümü resmi tatil mi, yarım gün mü?BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümü resmi tatil mi, yarım gün mü?
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümü resmi tatil mi, yarım gün mü?

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