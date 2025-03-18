18 Mart Salı toplu taşıma ücretsiz mi? Çanakkale Zaferi nedeniyle İETT, metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

(Takvim Foto Arşiv)
18 MART'TA NE OLDU?
I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen deniz ve kara savaşıdır. Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan savaş sonucunda İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını tahliye etmiştir.
İtilaf birlikleri 19-20 Anafartalar ve Arıburnu'ndan, 9 Ocak 1916'da da Seddülbahir'den çekilmesiyle büyük yenilgiye uğramıştır.
Dünya Savaşı'nın gidişatı değişmiştir. Bu savaş Batı ülkelerinin beklentilerinin tersine gelişmelerle sonuçlanmıştır.
(Takvim Foto Arşiv)
Çarlık Rusya'nın çöküşünü hızlandırmıştır. Bu savaşın sonucunda İngiltere'de yönetim değişikliği olmuştur.
Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmasını sağlamıştır.
Anzak Devletleri'nin ilk yenilgisi olmuştur.