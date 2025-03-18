18 Mart Salı toplu taşıma ücretsiz mi? Çanakkale Zaferi nedeniyle İETT, metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kahramanlıkları anarken birçok kişi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 18 Mart'ta toplu taşıma bedava mı? İETT, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi?

(Takvim Foto Arşiv) 18 Mart Pazartesi Toplu Taşıma Ücretsiz Mi? 18 Mart Salı günü Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kutlanıyor. Ancak resmi tatil statüsünde olmaması nedeniyle bu günde toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak. İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları normal ücret tarifesine göre hizmet verecek.