DEM’den MHP’ye ziyaret!

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu'dan oluşan heyetle görüştü.



MHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, DEM Parti'den Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Şunu bilmenizi isterim, çok faydalı bir görüşme oldu" dedi.

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