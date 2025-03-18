Cumhurbaşkanı adayı olma şartları 2025! Kimler Cumhurbaşkanı adayı olabilir?

Cumhurbaşkanı adaylık süreci ve seçim sistemi kamuoyunun gündeminde. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen esaslara göre, cumhurbaşkanı adaylarının sağlaması gereken kriterler en sık aratılanlar arasında yerini aldı.
Cumhurbaşkanı adaylık süreci ve seçim sistemi kamuoyunun gündeminde. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen esaslara göre, cumhurbaşkanı adaylarının sağlaması gereken kriterler en sık aratılanlar arasında yerini aldı.
Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:
Bu şartları taşıyan kişiler, belirlenen usullere göre cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilir.
Aşağıdaki şartları taşımayan veya belirli suçlardan hüküm giymiş kişiler cumhurbaşkanı adayı olamaz:
Cumhurbaşkanı adaylığı için üniversite mezunu olmak zorunludur. Adayların yükseköğrenim diplomasını ibraz etmeleri gerekmektedir.
Cumhurbaşkanı adaylarının başvurularında sunmaları gereken belgeler şunlardır:
Sabıka kaydı bulunan adaylar, başvuru dilekçelerine mahkumiyet kararlarının yanı sıra, memnu hakların iadesi kararlarını ve bu kararların kesinleştiğini gösteren resmi belgeleri de eklemek zorundadır.
Cumhurbaşkanı aday gösterme süreci şu şekilde işler:
TBMM Üyeleri İçinden Aday Gösterme:
Siyasi Partilerin Aday Göstermesi: