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Başkan Erdoğan: Mezhepçilik fitnesini boşa düşürdük

Erdoğan, AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleri ile iftar açtı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ana muhalefete sert çıkarak "Karşımızda yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz ve son olarak sahtekârlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş yapı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mart 2025
Başkan Erdoğan: Mezhepçilik fitnesini boşa düşürdük

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Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin 40 yılına, milyonlarca lirasının kaybına neden olan bir beladan kurtulmak üzereyiz. Yıllardır çözülemeyen sorunu çözeceğiz" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük.

MUHALEFET ÇÜRÜMÜŞ
Erdoğan, ana muhalefete sert çıktı: Karşımızda yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz ve son olarak sahtekârlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş yapı
bulunuyor.

Başkan Erdoğan, AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleri ile iftar açtı. Çarpıcı açıklamalar yaptı:
Genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitleri 3 yıl sonrasının seçime hasrederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar.
Bunlarda terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, petrol tankerleriyle sebze-meyve skandalları, şişirilmiş konser faturaları ile vurgun yapmaktan kadınlara had bildirme edepsizliğine kadar ne ararsan istisnasız herşey var.

Politikalarımızla bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada gönüllere giriyoruz. Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek programı başarıyla uyguluyoruz. Bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız.

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