AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı’ya 4. ziyaret ne zaman? PKK’nın fesih kongresi için öngörülen tarih...

İmralı 'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısı sonrası TBMM'de hareketli günler yaşandı. DEM Parti , Meclis'i bilgilendirmek için ikinci kez siyasi partilerin kapısını çaldı. Heyet sırasıyla CHP, MHP ve AK Parti ile bir araya geldi.

DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini ziyaret etti (AA) DEM HEYETİ ÖNCE MHP'YE SONRA AK PARTİ'YE GİTTİ AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda değerlendirmelerini DEM heyetini ilettiklerini duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Şunu bilmenizi isterim, çok faydalı bir görüşme oldu" dedi. Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetini Ramazan Bayramı'ndan sonra kabul etmesi bekleniyor.

DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini ziyaret etti (AA)



Görüşmenin perde arkası da netleşmeye başladı.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre; DEM Parti İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan için gerekli çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasını istedi. "Kayyum" konusunu masaya getirdi.





Nevruz Bayramı'nda okutulmak üzere Öcalan'dan bir mesaj beklentisi olduğu söylendi.



"ÖNCELİK PKK'NIN SİLAH BIRAKIP FESİH İLAN ETMESİ"



AK Parti kurmayları önceliğin PKK ve ona bağlı tüm grupların silah bırakması ve kendilerini feshetmesi olduğunu vurguladı. "85 milyonun öncelikli beklentisi Terörsüz Türkiye" dendi. AK Parti heyeti, terörün sona ermesinin Türkiye'nin demokratikleşme çıtasını yukarıya çıkacağını ve böyle bir durumda da demokratikleşmeye ilişkin konuların konuşulup tartışılabileceği mesajını verdi.