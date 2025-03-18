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AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı'ya 4. ziyaret ne zaman? PKK'nın fesih kongresi için öngörülen tarih...

İmralı'dan gelen çağrı sonrası DEM Parti, Meclis'i bilgilendirmek için ikinci kez siyasi partilerin kapısını çaldı. Heyetin Ramazan Bayramı sonrası Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmesi beklenirken AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı netleşti. DEM'in taleplerine karşı önceliğin "PKK'nın silah bırakması" olduğu vurgulandı. Terörsüz Türkiye hedefinin mutlak bir şekilde nihayete ulaşması gerektiği belirtildi. Peki, İmralı'ya 4. ziyaret ne zaman olacak? PKK'nın fesih kongresi için hangi tarih konuşuluyor? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 12:53 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 12:53
AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı’ya 4. ziyaret ne zaman? PKK’nın fesih kongresi için öngörülen tarih...

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İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısı sonrası TBMM'de hareketli günler yaşandı.

DEM Parti, Meclis'i bilgilendirmek için ikinci kez siyasi partilerin kapısını çaldı. Heyet sırasıyla CHP, MHP ve AK Parti ile bir araya geldi.

DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini ziyaret etti (AA)DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini ziyaret etti (AA)


DEM HEYETİ ÖNCE MHP'YE SONRA AK PARTİ'YE GİTTİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda değerlendirmelerini DEM heyetini ilettiklerini duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Şunu bilmenizi isterim, çok faydalı bir görüşme oldu" dedi.

Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetini Ramazan Bayramı'ndan sonra kabul etmesi bekleniyor.

DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini ziyaret etti (AA)DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini ziyaret etti (AA)

Görüşmenin perde arkası da netleşmeye başladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; DEM Parti İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan için gerekli çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasını istedi. "Kayyum" konusunu masaya getirdi.

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Nevruz Bayramı'nda okutulmak üzere Öcalan'dan bir mesaj beklentisi olduğu söylendi.

"ÖNCELİK PKK'NIN SİLAH BIRAKIP FESİH İLAN ETMESİ"

AK Parti kurmayları önceliğin PKK ve ona bağlı tüm grupların silah bırakması ve kendilerini feshetmesi olduğunu vurguladı. "85 milyonun öncelikli beklentisi Terörsüz Türkiye" dendi. AK Parti heyeti, terörün sona ermesinin Türkiye'nin demokratikleşme çıtasını yukarıya çıkacağını ve böyle bir durumda da demokratikleşmeye ilişkin konuların konuşulup tartışılabileceği mesajını verdi.

DEM Parti heyeti, MHP heyetini ziyaret etti (AA)DEM Parti heyeti, MHP heyetini ziyaret etti (AA)

MHP heyeti, Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye hedefinde çok kararlı olduğunu ve bu konuda bir sapma olmadığını" vurguladı ve sürece tam destek verdiklerini ifade ettiler.

DEM Parti'nin İmralı'ya son ziyareti sonrası teröristbaşı Öcalan PKK'nın selasını okumuştu (Takvim.com.tr)DEM Parti'nin İmralı'ya son ziyareti sonrası teröristbaşı Öcalan PKK'nın selasını okumuştu (Takvim.com.tr)


Öte yandan DEM Parti İmralı heyetinin 4. kez İmralı'ya gitmek için bu hafta başvuruda bulunacağı konuşuluyor.

PKK'nın silah bırakma ve fesih kongresinin nisan sonunda toplanabileceği söyleniyor.

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